Слугина (Дмитриева) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугина (Дмитриева) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1951

Дата смерти

27.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1951

Отец: Скварцов Пётр

Мать: Дмитриева Анна

Рождение ребёнка
23.02.1973

Сын: Слугин Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Слугин Геннадий Андреевич

Ольшанка, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
08.09.1980

Дочь: Лачёва Оксана Геннадьевна

Отец ребёнка: Слугин Геннадий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слугин Геннадий Андреевич

Смерть
27.09.2010
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