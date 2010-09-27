Слугина (Дмитриева) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1951
Дата смерти27.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1951
Отец: Скварцов Пётр
Мать: Дмитриева Анна
Рождение ребёнка
23.02.1973
Отец ребёнка: Слугин Геннадий Андреевич
Ольшанка, Углегорский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
08.09.1980
Дочь: Лачёва Оксана Геннадьевна
Отец ребёнка: Слугин Геннадий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.2010