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Купина (Фомина) Вера Ивановна
Купина (Фомина) Вера Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Фомина (Костенко) Евдокия Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Фомина Евдокия Ивановна
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