Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Касьянов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно