Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касьянов Петр

Мать: Шатова Антонида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно