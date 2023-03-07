Мусихин Тит (Титко) Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Тит (Титко) Кириллов

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Место рождения

поч. на р. Волгоплеске смежно с Демкой Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1636

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1595 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636

Отец: Мусихин Кирилл (Кирилко) Григорьев

Мать: не указана

поч. на р. Волгоплеске смежно с Демкой Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Волгоплеске смежно с Демкой Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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