Мусихин Тит (Титко) Кириллов
Место рожденияпоч. на р. Волгоплеске смежно с Демкой Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1636
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636
Отец: Мусихин Кирилл (Кирилко) Григорьев
Мать: не указана
поч. на р. Волгоплеске смежно с Демкой Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Волгоплеске смежно с Демкой Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646