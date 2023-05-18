Королева Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.
Дочь: Юматова Анна Никитична
Отец ребёнка: Королев Никита Дорофеевич
Бракосочетание
31.05.1909 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно