Королева Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1890 ст.

Дочь: Юматова Анна Никитична

Отец ребёнка: Королев Никита Дорофеевич

Бутурлинка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
31.05.1909 ст.

Муж: Королев Никита Дорофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бутурлинка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно