Завьялова Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1886

Отец: Яков

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Босых Мелания Андреевна

Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович

Рождение ребёнка
05.12.1912

Сын: Завьялов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович

Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Завьялова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович

деревня Шантара Гурьевского района Кемеровской области
Рождение ребёнка
04.04.1917

Сын: Завьялов Илларион Андреевич

Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович

Село Ваганово Промышленновский район Кемеровской области
Рождение ребёнка
12.07.1923

Дочь: Толстова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Завьялов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович

Рождение ребёнка
20.02.1949

Сын: Завьялов Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завьялова Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович

Деревня Полдневая Гурьевский район Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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