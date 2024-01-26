Завьялова Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Босых Мелания Андреевна
Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович
Рождение ребёнка
05.12.1912
Сын: Завьялов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: Завьялова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович
деревня Шантара Гурьевского района Кемеровской области
Рождение ребёнка
04.04.1917
Сын: Завьялов Илларион Андреевич
Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович
Село Ваганово Промышленновский район Кемеровской области
Рождение ребёнка
12.07.1923
Дочь: Толстова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Завьялов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович
Рождение ребёнка
20.02.1949
Сын: Завьялов Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завьялова Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Завьялов Андрей Панфилович
Деревня Полдневая Гурьевский район Кемеровская область
Смерть
Неизвестно