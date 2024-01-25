Пружинская Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пружинская Татьяна Семеновна

Место рождения

хутор Новый Быт, Северо-Казахстанской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестна Семен

Мать: не указана

хутор Новый Быт, Северо-Казахстанской области
Рождение ребёнка
1916

Сын: Грац Петр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Пружинский Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Пружинский Игнатий (Игнат) Павлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Пружинский Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Пружинский Игнатий (Игнат) Павлович

Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Пружинский Борис Игнатьевич

Отец ребёнка: Пружинский Игнатий (Игнат) Павлович

Смерть
Неизвестно
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