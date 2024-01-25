Пружинская Татьяна Семеновна
Место рожденияхутор Новый Быт, Северо-Казахстанской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестна Семен
Мать: не указана
хутор Новый Быт, Северо-Казахстанской области
Рождение ребёнка
1916
Сын: Грац Петр Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Пружинский Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Пружинский Игнатий (Игнат) Павлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пружинский Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Пружинский Игнатий (Игнат) Павлович
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Пружинский Борис Игнатьевич
Отец ребёнка: Пружинский Игнатий (Игнат) Павлович
Смерть
Неизвестно