Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1930
Дата смерти16.05.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1957
Сын: Ржевский Василий
Отец ребёнка: Ржевский Александр
Рождение ребёнка
27.09.1958
Дочь: Моисеенко Людмила
Отец ребёнка: Ржевский Александр
Рождение ребёнка
21.05.1965
Дочь: Добровольская Елена
Отец ребёнка: Ржевский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ржевский Александр
Смерть
16.05.2020