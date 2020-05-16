Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1930

Дата смерти

16.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1957

Сын: Ржевский Василий

Отец ребёнка: Ржевский Александр

Рождение ребёнка
27.09.1958

Дочь: Моисеенко Людмила

Отец ребёнка: Ржевский Александр

Рождение ребёнка
21.05.1965

Дочь: Добровольская Елена

Отец ребёнка: Ржевский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевский Александр

Смерть
16.05.2020
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