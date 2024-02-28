Зайков Аксен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайков Аксен Семенович

Зайков Аксен Семенович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
24.01.1862

Жена: Зайкова Христина Парамоновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1862

Сын: Зайков Михаил Аксентевич

Мать ребёнка: Зайкова Христина Парамоновна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.12.1863

Дочь: Зайкова Евгения Аксеновна

Мать ребёнка: Зайкова Христина Парамоновна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1876

Дочь: Зайков Евфимилия Семеновна

Мать ребёнка: Зайкова Христина Парамоновна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close