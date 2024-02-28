Зайков Аксен Семенович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1862
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1862
Мать ребёнка: Зайкова Христина Парамоновна
Рождение ребёнка
17.12.1863
Дочь: Зайкова Евгения Аксеновна
Мать ребёнка: Зайкова Христина Парамоновна
Рождение ребёнка
08.09.1876
Дочь: Зайков Евфимилия Семеновна
Мать ребёнка: Зайкова Христина Парамоновна
Смерть
Неизвестно