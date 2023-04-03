Федорова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно