Тананин Артемий (Ортюшка) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Артемий (Ортюшка) Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1650

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Тананин Григорий (Гришка) Фомин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Тананин Панфил (Панфилко) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Тананин Родион (Родка) Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Тананин Баженко Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, бобыль
Место жительства
Неизвестно
Волково, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1650
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