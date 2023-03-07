Тананин Артемий (Ортюшка) Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1650
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Тананин Григорий (Гришка) Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Тананин Панфил (Панфилко) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Тананин Родион (Родка) Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, бобыль
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1650