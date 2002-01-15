Карташова (Каширина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Каширина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1939

Дата смерти

15.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1939

Отец: Каширин Иван Александрович

Мать: Каширина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1958

Сын: Карташов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Карташов Леонид Павлович

Рождение ребёнка
07.12.1960

Дочь: Пухова Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Карташов Леонид Павлович

Рождение ребёнка
26.02.1968

Дочь: Давыдова Софья Леонидовна

Отец ребёнка: Карташов Леонид Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Леонид Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
15.01.2002
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