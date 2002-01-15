Карташова (Каширина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1939
Дата смерти15.01.2002
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1939
Рождение ребёнка
06.01.1958
Сын: Карташов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Карташов Леонид Павлович
Рождение ребёнка
07.12.1960
Дочь: Пухова Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Карташов Леонид Павлович
Рождение ребёнка
26.02.1968
Дочь: Давыдова Софья Леонидовна
Отец ребёнка: Карташов Леонид Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
15.01.2002