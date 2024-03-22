Павлова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова Анна Матвеевна

Павлова Анна Матвеевна

Место рождения

Весь, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.02.1901

Дата смерти

17.07.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1921 г.р.
1924 г.р.
1926 г.р.
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1938 г.р.

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Весь, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.03.1921

Дочь: Подоляк Евдокия Фроловна

Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.06.1924

Сын: Павлов Иван Фролович

Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Павлов Михаил Фролович

Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.01.1938

Сын: Павлов Юрий Фролович

Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич

Кохма, Кохма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Фрол Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кохма, Кохма, Ивановская область
Смерть
17.07.1974
Кохма, Кохма, Ивановская область
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