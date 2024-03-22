Павлова Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1901
Дата смерти17.07.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1901
Рождение ребёнка
03.03.1921
Дочь: Подоляк Евдокия Фроловна
Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1924
Сын: Павлов Иван Фролович
Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1929
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
25.01.1938
Сын: Павлов Юрий Фролович
Отец ребёнка: Павлов Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1940
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.07.1974