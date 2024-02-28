Захаров Федор Кирилов
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Захаров Кирило Львов
Мать: Ефимья Васильева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Акулина Панкратьева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Захаров Максим
Мать ребёнка: Акулина Панкратьева
Рождение ребёнка
03.03.1848
Дочь: Матрона Федорова
Мать ребёнка: Акулина Панкратьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Захаров Николай
Мать ребёнка: Акулина Панкратьева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Параскевья
Мать ребёнка: Акулина Панкратьева
Смерть
Неизвестно