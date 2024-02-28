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Захаров Федор Кирилов

Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Захаров Кирило Львов

Мать: Ефимья Васильева

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Захаров Кирило Федоров

Мать ребёнка: Акулина Панкратьева

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Захаров Максим

Мать ребёнка: Акулина Панкратьева

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.03.1848

Дочь: Матрона Федорова

Мать ребёнка: Акулина Панкратьева

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Захаров Николай

Мать ребёнка: Акулина Панкратьева

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Параскевья

Мать ребёнка: Акулина Панкратьева

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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