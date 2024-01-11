(Ихсанова) Зубаржат Минхановна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1908
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
1979
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Несчастный случай (сгорела на пожаре)
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР