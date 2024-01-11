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(Ихсанова) Зубаржат Минхановна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1908

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ихсанов Минхан (Минихан) Вильданович

Мать: Ихсанова Гафия Мусавировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
1979
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Несчастный случай (сгорела на пожаре)
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
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