Челноков Данило Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Челноков Дмитрий Данилович
Мать ребёнка: Челнокова ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Челноков Ларион Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Парасковья Даниловна
Мать ребёнка: Челнокова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Челноков Михаил Данилович
Мать ребёнка: Челнокова Лукерья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челнокова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно