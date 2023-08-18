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Челноков Данило Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Челноков Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: Челнокова ?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Челноков Ларион Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Парасковья Даниловна

Мать ребёнка: Челнокова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Челноков Михаил Данилович

Мать ребёнка: Челнокова Лукерья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челнокова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челнокова Лукерья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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