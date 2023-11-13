Камиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1914
Сын: Шафиков Исмагил Хажимухаммедович
Отец ребёнка: Шафиков Хажимухамед
Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шафиков Хажимухамед
Смерть
Неизвестно