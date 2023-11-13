Камиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1914

Сын: Шафиков Исмагил Хажимухаммедович

Отец ребёнка: Шафиков Хажимухамед

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафиков Хажимухамед

Смерть
Неизвестно
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