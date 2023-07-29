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Шалаев Иван Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Шалаев Хрисанф Кузьмич

Мать: Шалаева Стефанида Андреевна

Рождение ребёнка
29.04.1885

Дочь: Шалаева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шалаева Матрона Андреевна

Бракосочетание
До 1885

Жена: Шалаева Матрона Андреевна

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1888

Сын: Шалаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Шалаева Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
09.06.1891

Дочь: Шалаева Марья Ивановна

Мать ребёнка: Шалаева Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
12.10.1894

Сын: Шалаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Шалаева Матрона Андреевна

Бракосочетание
19.02.1907 ст.

Жена: Елизавета Хрисанфовна

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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