Шалаев Иван Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
29.04.1885
Дочь: Шалаева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Шалаева Матрона Андреевна
Бракосочетание
До 1885
Рождение ребёнка
21.03.1888
Мать ребёнка: Шалаева Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
09.06.1891
Дочь: Шалаева Марья Ивановна
Мать ребёнка: Шалаева Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
12.10.1894
Сын: Шалаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Шалаева Матрона Андреевна
Бракосочетание
19.02.1907 ст.
Жена: Елизавета Хрисанфовна
Смерть
Неизвестно