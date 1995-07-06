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Пирогов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1932

Дата смерти

06.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1071

Сын: Пирогов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна

Рождение
13.05.1932

Отец: Пирогов Григорий

Мать: Пирогова Анисия

Рождение ребёнка
01.02.1952

Дочь: Пирогова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
03.01.1954

Дочь: Пирогова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
15.01.1956

Дочь: Пирогова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
26.02.1958

Дочь: Пирогова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
08.11.1960

Сын: Пирогов Валериан Николаевич

Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
27.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна

Село Средние Тимерсяны
Рождение ребёнка
25.02.1968

Дочь: Пирогова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Ольга Яковлевна

Смерть
06.07.1995
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