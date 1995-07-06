Пирогов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1932
Дата смерти06.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1071
Сын: Пирогов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна
Рождение
13.05.1932
Отец: Пирогов Григорий
Мать: Пирогова Анисия
Рождение ребёнка
01.02.1952
Дочь: Пирогова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
03.01.1954
Дочь: Пирогова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
15.01.1956
Дочь: Пирогова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
26.02.1958
Дочь: Пирогова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
08.11.1960
Сын: Пирогов Валериан Николаевич
Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
27.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна
Село Средние Тимерсяны
Рождение ребёнка
25.02.1968
Дочь: Пирогова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Пирогова Ольга Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирогова Ольга Яковлевна
Смерть
06.07.1995