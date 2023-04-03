Рождественская Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1990
Сын: Рождественский Денис Эдуардович
Отец ребёнка: Рождественский Эдуард Викторович
Рождение ребёнка
16.02.1992
Сын: Рождественский Илья Эдуардович
Отец ребёнка: Рождественский Эдуард Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно