Рождественская Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1990

Сын: Рождественский Денис Эдуардович

Отец ребёнка: Рождественский Эдуард Викторович

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.02.1992

Сын: Рождественский Илья Эдуардович

Отец ребёнка: Рождественский Эдуард Викторович

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Эдуард Викторович

Место жительства
Неизвестно
Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область