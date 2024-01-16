Медведская Акулина Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведская Акулина Кирьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведский Кирьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1915

Дочь: Зайцева Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Зайцев Димитрий(Дмитрий)

Рождение ребёнка
15.12.1916

Сын: Зайцев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев Димитрий(Дмитрий)

Рождение ребёнка
02.08.1921

Дочь: Зайцева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Зайцев Димитрий(Дмитрий)

Рождение ребёнка
10.10.1923

Дочь: Зайцева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Зайцев Димитрий(Дмитрий)

Рождение ребёнка
28.11.1926

Сын: Зайцев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев Димитрий(Дмитрий)

Рождение ребёнка
1929

Сын: Зайцев Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев Димитрий(Дмитрий)

Смерть
19.04.1974

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