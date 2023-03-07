Пушкарев Семен Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарев Семен Филимонов

Пушкарев Семен Филимонов

avatar

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Пушкарев Филимон Митрофанов

Мать: Пушкарева Фекла Титова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Пушкарев Егор Семенов

Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Леонтьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Васса Семенова

Мать ребёнка: Пушкарева Катерина Леонтьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Катерина Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close