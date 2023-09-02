Проскурякова Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Абрама Федоровича Проскурякова и солдатки Вассы Васильевны Асосковой.
Смерть
Неизвестно