Проскурякова Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова Васса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1859

Муж: Проскуряков Абрам Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Второй брак для Абрама Федоровича Проскурякова и солдатки Вассы Васильевны Асосковой.
Смерть
Неизвестно
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