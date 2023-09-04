Андреянова (Суркова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сурков Иван Васильевич
Мать: Суркова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
11.11.1963
Дочь: Шабрашина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Андреянов Николай Михайлович
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреянов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Андреянов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно