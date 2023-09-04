Андреянова (Суркова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреянова (Суркова) Раиса Ивановна

Андреянова (Суркова) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сурков Иван Васильевич

Мать: Суркова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
11.11.1963

Дочь: Шабрашина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Андреянов Николай Михайлович

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреянов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Андреянов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреянов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close