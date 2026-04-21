Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна 01.11.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна

Автор
НМ
Медведев Н.

женский, родилась 01.11.1870, Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Кудряшов Сергей Михайлович1846 ст. г.р.
Мать
Кудряшова Феодосия Ефимовна1850 ст. г.р.
Супруги
Медведев Данила Дмитриевич03.12.1867 г.р.
Дети
Медведева Марфа Даниловна1872 г.р.
Медведева Ефросинья Даниловна1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1870

Отец: Кудряшов Сергей Михайлович

Мать: Кудряшова Феодосия Ефимовна

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Валентин

Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Медведева Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Медведева Ефросинья Даниловна

Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Медведева Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
С 1887 по 1888 ст.

Сын: Медведев Степан Данилович

Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.04.1888

Дочь: Медведева Мария Даниловна

Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич

Бракосочетание
03.10.1888

Муж: Медведев Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.05.1896

Дочь: Медведева Елена Даниловна

Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич

Барашево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.03.1903

Сын: Медведев Василий Данилович

Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.07.1905

Дочь: Медведева Анна Даниловна

Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.01.1908

Сын: Медведев Иван Данилович

Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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