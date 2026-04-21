Медведева Марфа (Кудряшова) Сергеевна
женский, родилась 01.11.1870, Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецКудряшов Сергей Михайлович1846 ст. г.р.
МатьКудряшова Феодосия Ефимовна1850 ст. г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Медведев Валентин
Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич
Дочь: Медведева Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич
Дочь: Медведева Ефросинья Даниловна
Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич
Дочь: Медведева Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич
Сын: Медведев Степан Данилович
Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич
Дочь: Медведева Мария Даниловна
Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич
Дочь: Медведева Елена Даниловна
Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич
Сын: Медведев Василий Данилович
Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич
Дочь: Медведева Анна Даниловна
Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич
Отец ребёнка: Медведев Данила Дмитриевич