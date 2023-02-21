Дедловская Соломонида Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедловская Соломонида Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Дедловский Захар Фёдорович

Отец ребёнка: Дедловский Фёдор

Томская губ.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дедловский Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Дедловский Фёдор

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дедловский Фёдор

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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