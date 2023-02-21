Ленков Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленков Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ленков Иван Яковлевич

Мать: Пелагея Корняева

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