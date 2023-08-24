Горбунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Наташа Александровна
Мать ребёнка: Горбунова Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Горбунова Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Елена Александровна
Мать ребёнка: Горбунова Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Алевтина
Смерть
Неизвестно