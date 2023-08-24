Горбунов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Наташа Александровна

Мать ребёнка: Горбунова Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Горбунова Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Елена Александровна

Мать ребёнка: Горбунова Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Алевтина

Смерть
Неизвестно
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