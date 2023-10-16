Крупин Афанасий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупин Афанасий Михайлов

Крупин Афанасий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Отец

1706 г.р.

Мать

1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Михайло Иванов

Мать: Ульяна Михайлова

Смерть
До 1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close