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Крупин Афанасий Михайлов
Крупин Афанасий Михайлов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1739
Дата смерти
До 1829
Пол
Мужской
Отец
Михайло Иванов
1706 г.р.
Мать
Ульяна Михайлова
1706 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец:
Михайло Иванов
Мать:
Ульяна Михайлова
Смерть
До 1829
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