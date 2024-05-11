Буньков Петр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБуньков Петр

Буньков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гостева (Бунькова) Агриппина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.