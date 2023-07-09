Проскуряков Аверьян Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Проскуряков Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1820
Сын: Проскураков Василий Аверьянович
Мать ребёнка: Проскурякова Гликерия Емельяновна
Рождение ребёнка
Около 15.08.1822
Дочь: Проскуракова Евдокия Аверьяновна
Мать ребёнка: Проскурякова Гликерия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно