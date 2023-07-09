Проскуряков Аверьян Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуряков Аверьян Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Проскуряков Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1820

Сын: Проскураков Василий Аверьянович

Мать ребёнка: Проскурякова Гликерия Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 15.08.1822

Дочь: Проскуракова Евдокия Аверьяновна

Мать ребёнка: Проскурякова Гликерия Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурякова Гликерия Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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