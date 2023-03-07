Ермолаева Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.11.1873
Дата смерти26.09.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919
Витебск
Место жительства
С 1922 по 1934
Место жительства
Неизвестно
Карлаг, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.09.1937
Карлаг, Казахстан