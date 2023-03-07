Ермолаева Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Вера Михайловна

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Место рождения

Ключи, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.11.1873

Дата смерти

26.09.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Малосердобинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1919
Витебск
Место жительства
С 1922 по 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карлаг, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.09.1937
Карлаг, Казахстан
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