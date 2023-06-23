Маркова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Маркова Дарья Евстифеевна
Отец ребёнка: Марков Евстифей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Марков Евстифей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Григорий
Отец ребёнка: Марков Евстифей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Марков Евстифей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Марфа
Отец ребёнка: Марков Евстифей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Василий Евстифеевич
Отец ребёнка: Марков Евстифей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстифеев Георгий Евстифеевич
Отец ребёнка: Марков Евстифей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Александра Евстифеевна
Отец ребёнка: Марков Евстифей
Смерть
Неизвестно