Маркова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Маркова Дарья Евстифеевна

Отец ребёнка: Марков Евстифей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Марков Евстифей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Григорий

Отец ребёнка: Марков Евстифей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Марков Евстифей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Марфа

Отец ребёнка: Марков Евстифей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Василий Евстифеевич

Отец ребёнка: Марков Евстифей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстифеев Георгий Евстифеевич

Отец ребёнка: Марков Евстифей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Александра Евстифеевна

Отец ребёнка: Марков Евстифей

Смерть
Неизвестно