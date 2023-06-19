Сухопарова (Бегунова) Мелания Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова (Бегунова) Мелания Михайловна

Место рождения

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: Бегунов Михаил

Мать: Бегунова Дарья Харитоновна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Сухопаров Павел Трофимович

Отец ребёнка: Сухопаров Трофим Иванович

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Трофимовна

Отец ребёнка: Сухопаров Трофим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухопаров Василий Трофимович

Отец ребёнка: Сухопаров Трофим Иванович

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно