Сухопарова (Бегунова) Мелания Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Отец: Бегунов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Сухопаров Павел Трофимович
Отец ребёнка: Сухопаров Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Трофимовна
Отец ребёнка: Сухопаров Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухопаров Василий Трофимович
Отец ребёнка: Сухопаров Трофим Иванович
Смерть
Неизвестно