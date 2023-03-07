Мусихина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Ефимия Ипатова
Отец ребёнка: Мусихин Ипат Игнатьев
дер. Чернеевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Чернеевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717