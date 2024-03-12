Файнштеин Замвел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Крутоногая Миндел Завлидовна
Мать ребёнка: Файнштеин Фая
Рождение ребёнка
1897
Сын: Файнштеин Исраэль
Мать ребёнка: Файнштеин Фая
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Авербух Эмма
Мать ребёнка: Файнштеин Фая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файнштеин Авраам
Мать ребёнка: Файнштеин Фая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Файнштеин Фая
Смерть
Неизвестно