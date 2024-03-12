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Файнштеин Замвел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Крутоногая Миндел Завлидовна

Мать ребёнка: Файнштеин Фая

Рождение ребёнка
1897

Сын: Файнштеин Исраэль

Мать ребёнка: Файнштеин Фая

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Авербух Эмма

Мать ребёнка: Файнштеин Фая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файнштеин Авраам

Мать ребёнка: Файнштеин Фая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файнштеин Фая

Смерть
Неизвестно
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