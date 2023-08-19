Рузаева Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Рузаев Иван Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1851
Сын: Пучин Семен Петров
Отец ребёнка: Пучин Петр Архипов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пучина Мария Петрова
Отец ребёнка: Пучин Петр Архипов
Рождение ребёнка
18.11.1855
Сын: Пучин Николай Петров
Отец ребёнка: Пучин Петр Архипов
Рождение ребёнка
24.09.1860
Сын: Пучин Сергей Петров
Отец ребёнка: Пучин Петр Архипов
Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно