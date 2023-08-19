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Рузаева Татьяна Иванова

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Рузаев Иван Емельянов

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.07.1851

Сын: Пучин Семен Петров

Отец ребёнка: Пучин Петр Архипов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пучина Мария Петрова

Отец ребёнка: Пучин Петр Архипов

Рождение ребёнка
18.11.1855

Сын: Пучин Николай Петров

Отец ребёнка: Пучин Петр Архипов

Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Пучин Сергей Петров

Отец ребёнка: Пучин Петр Архипов

Парский Угол, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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