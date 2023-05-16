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Paul (Paul) Kristi
Paul (Paul) Kristi
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Место рождения
Estonia
Дата рождения
Около 1823
Пол
Женский
Отец
Paul Jacob
1780 г.р.
Мать
Paul Anne
Около 1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
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Место
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Рождение
Около 1823
Отец:
Paul Jacob
Мать:
Paul Anne
Estonia
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