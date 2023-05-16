Paul (Paul) Kristi — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Paul (Paul) Kristi

Место рождения

Estonia

Дата рождения

Около 1823

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Рождение
Около 1823

Отец: Paul Jacob

Мать: Paul Anne

Estonia