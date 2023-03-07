Лермонтова Юлия Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лермонтова Юлия Всеволодовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.01.1847

Дата смерти

16.12.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1869 по 1871
Гейдельберг, Германия
Место жительства
С 1871 по 1874
Берлин, Германия
Место жительства
С 1875 по 1876
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1880 по 1882
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Семенково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.12.1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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