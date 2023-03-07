Лермонтова Юлия Всеволодовна
Место рождения
Дата рождения02.01.1847
Дата смерти16.12.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869 по 1871
Гейдельберг, Германия
Место жительства
С 1871 по 1874
Берлин, Германия
Место жительства
С 1875 по 1876
Место жительства
С 1880 по 1882
Место жительства
Неизвестно
Семенково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.1919