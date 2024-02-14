Сибиряков Ахметжан
Место рожденияс. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сибирякова) Ажар Ахметжановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Сибирякова) Бянят Ажаровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно