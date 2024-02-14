Сибиряков Ахметжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибиряков Ахметжан

Место рождения

с. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сибиряков Навретдин (Нурутдин Юсуф Улы) (Нурутдин Юсуф Улы)

Мать: Сибирякова (Айзатулла Кызы) Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сибирякова) Ажар Ахметжановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Сибирякова) Бянят Ажаровна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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