Саранчин Михаил Михайлович 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Саранчин Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Саранчин Михаил Григорьевич

Мать: Саранчина (Ухтомская) Мария Эрастовна

Упоминание
Неизвестно
Воспоминания Н.А. Монтвид | Эти «воспоминания» представляют из себя разрозненные заметки и схемы родственных связей. Записаны со слов Натальи Арамовны Монтвид её внучкой, Вероникой Домогацкой (Соколов... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.

Дочь: Саранчина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Саранчина (Агафонова) Инна Валериановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.02.1910 ст.

Жена: Саранчина (Агафонова) Инна Валериановна

Церковь Александра Невского при управлении протопресвитера Армии и Флота, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1192, лл.58-94об: Метрическая книга церкви Александра Невского при доме протопресвитера Армии и Флота.... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.

Дочь: Саранчина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Саранчина (Агафонова) Инна Валериановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
До 1937

Жена: Саранчина (Агафонова) Инна Валериановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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