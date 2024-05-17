Саранчин Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Упоминание
Неизвестно
Воспоминания Н.А. Монтвид | Эти «воспоминания» представляют из себя разрозненные заметки и схемы родственных связей. Записаны со слов Натальи Арамовны Монтвид её внучкой, Вероникой Домогацкой (Соколов... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1910 ст.
Дочь: Саранчина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Саранчина (Агафонова) Инна Валериановна
Бракосочетание
14.02.1910 ст.
Церковь Александра Невского при управлении протопресвитера Армии и Флота, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1192, лл.58-94об: Метрическая книга церкви Александра Невского при доме протопресвитера Армии и Флота.... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1911 ст.
Дочь: Саранчина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Саранчина (Агафонова) Инна Валериановна
Развод
До 1937
Смерть
Неизвестно