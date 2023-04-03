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Никон Силин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Сила Федоров

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
02.11.1785

Сын: Павел Никонов

Мать ребёнка: Екатерина

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Демид Никонов

Мать ребёнка: Екатерина

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матрена Никонова

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Христина Никонова

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
1797