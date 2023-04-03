Никон Силин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Сила Федоров
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
02.11.1785
Сын: Павел Никонов
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1791
Сын: Демид Никонов
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матрена Никонова
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Христина Никонова
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
1797