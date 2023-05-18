Козловский Мейкула (Николай)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Козловский Игнат Николаевич
Мать ребёнка: Козловская Марцеля
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1848
Сын: Козловский Адам Николаевич
Мать ребёнка: Козловская Марцеля
дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Смерть
Неизвестно