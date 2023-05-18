Козловский Мейкула (Николай) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловский Мейкула (Николай)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Козловский Игнат Николаевич

Мать ребёнка: Козловская Марцеля

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1848

Сын: Козловский Адам Николаевич

Мать ребёнка: Козловская Марцеля

дер. Висеры Люцинского уезда Витебской губернии
Смерть
Неизвестно