Денгизов Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денгизов Закир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денгизов Зинур Закирович

Мать ребёнка: Денгизова Гайникамал Мавлютовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денгизов Ильяс Закирович

Мать ребёнка: Денгизова Гайникамал Мавлютовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денгизова Салима Закировна

Мать ребёнка: Денгизова Гайникамал Мавлютовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайруллина Назиля Закировна

Мать ребёнка: Денгизова Гайникамал Мавлютовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денгизова Гайникамал Мавлютовна

Смерть
Неизвестно