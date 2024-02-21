Кузютин Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузютин Виктор Сергеевич

Кузютин Виктор Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузютин Сергей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузютин Валентин Викторович

Мать ребёнка: Кузютина Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузютин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Кузютина Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузютина Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.