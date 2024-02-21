Кузютин Виктор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузютин Сергей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузютин Валентин Викторович
Мать ребёнка: Кузютина Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузютин Сергей Викторович
Мать ребёнка: Кузютина Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузютина Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана