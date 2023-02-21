Фадеичева Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеичева Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Фадеичев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Фадеичев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Фадеичев Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеичев Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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