Фадеичева Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Фадеичев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Фадеичев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Фадеичев Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно