Назарова Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1909
Сын: Назаров Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Назаров Григорий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
06.02.1925
Дочь: Назарова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Назаров Григорий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно