Назарова Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Ефросинья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
20.11.1909

Сын: Назаров Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Назаров Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
06.02.1925

Дочь: Назарова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Назаров Григорий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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