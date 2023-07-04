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Михеева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Михеев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Михеев Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1838

Сын: Михеев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1840

Сын: Михеев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Халтурина Фекла Матвеева

Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1846

Сын: Михеев Косма Матвеевич

Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Матвей Евфимиевич

Смерть
Неизвестно
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