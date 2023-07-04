Михеева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Михеев Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Халтурина Фекла Матвеева
Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич
Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Михеев Матвей Евфимиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно