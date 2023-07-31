Тазикаев Рафис Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тазикаева Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тазикаев Рустам Рафисович
Мать ребёнка: Тазикаева Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тазикаева Роза
Смерть
Неизвестно