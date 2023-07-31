Тазикаев Рафис Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазикаев Рафис Хасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазикаев Радик Рафисович

Мать ребёнка: Тазикаева Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазикаев Рустам Рафисович

Мать ребёнка: Тазикаева Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тазикаева Роза

Смерть
Неизвестно
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