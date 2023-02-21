Богодилов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1980
Сын: Богодилов Руслан Александрович
Мать ребёнка: Богодилова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
22.12.1986
Сын: Богодилов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Богодилова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
01.09.1992
Сын: Богодилов Виталий Александрович
Мать ребёнка: Богодилова Людмила Анатольевна
Михайловка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно