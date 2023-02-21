Богодилов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богодилов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1980

Сын: Богодилов Руслан Александрович

Мать ребёнка: Богодилова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
22.12.1986

Сын: Богодилов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Богодилова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
01.09.1992

Сын: Богодилов Виталий Александрович

Мать ребёнка: Богодилова Людмила Анатольевна

Михайловка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богодилова Людмила Анатольевна

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